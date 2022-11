Selve undersøgelsen fandt sted en uge på hver side af folketingsvalget d. 1. november, og ekspertgruppen arbejder nu på en endelig rapport, som forventes at udkomme omkring starten af december.

Ekspertgruppens formål er at undersøge, om valgprocessen i forbindelse med det netop overståede folketingsvalg har overholdt internationale forpligtelser og standarder for demokratiske valg samt national lovgivning - med et særlig fokus på reglerne for »politiske partier og kampagnefinansiering«.

Undersøgelsen er fundet sted, efter Frihedsbrevet under valgkampen har afslørede, at politikere og partiansatte fra flere partier var villige til omgå partistøtteloven for at få fingrene i hemmelige donationer over det tilladte beløb.