»Mht. til det foregående forløb, som beskrevet af Pernille Vermund, vil jeg blot bemærke, at alting har to sider. Desværre er der ikke blevet lyttet til min, og denne er derfor heller ikke en del af mediernes dækning. Jeg bad om hjælp til at komme væk fra en svær fortid, der havde fyldt alt for meget, alt for længe og som jeg havde svært ved at håndtere selv. Jeg var skrøbelig og sårbar - men der blev desværre ikke lyttet,« skriver hun.

Mette Thiesen er efter valget blevet beskyldt for at bidrage til Nye Borgerliges skuffende valgresultat af bl.a. partikollegaen Lars Boje Mathiesen i radioprogrammet ”Det Blå Hjørne” på Radio4.

Han udtalte han bl.a. at Mette Thiesen lavede to fejl i valgkampen. Den ene var, at hun i et interview med Frihedsbrevet udtalte, at Pernille Vermund gerne tager imod anonyme donationer over 22.200 kroner, selv om det er imod reglerne. Den anden var, at hun til P1 Morgen udtalte, at en homoseksuel eller en jødisk sosu-assistent kunne vælges fra af en ældre borger i hjemmeplejen. Den melding måtte partiet tage afstand fra.

»Udtalelserne efter valget fra mennesker, som jeg tidligere har betegnet som mine nære og som jeg holdt af, står for sig selv. Selvfølgelig er jeg ikke skyld i, at Nye Borgerlige ikke fik det ønskede valgresultat. Det tror jeg står soleklart for alle. Jeg har ikke villet kommentere på det af den simple årsag, at jeg ikke synker ned på det niveau,« skriver Mette Thiesen på Facebook som svar på de beskyldninger.