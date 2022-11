Statslige it-systemer skal sikres bedre mod hackerangreb

Kritikken kommer efter en undersøgelse af 13 udvalgte samfundskritiske it-systemer.

- Statsrevisorerne kritiserer, at de undersøgte myndigheder ikke har et tilfredsstillende it-beredskab, der kan sikre, at en række samfundskritiske opgaver uforstyrret og fortsat kan løses, selv om der skulle ske større it-nedbrud eller datatab, står der blandt andet.

Kritikken kommer også, efter at et hackerangreb og fejl i nødprocedure var skyld i totalnedbrud i togdriften lørdag.

Lørdag formiddag holdt alle DSB’s tog stille på Sjælland i flere timer. Det skabte problemer i togtrafikken i hele landet.