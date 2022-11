Enhedslistens Søren Egge Rasmussen troede på valgnatten ikke, at hans parti ville få et mandat i Sydjyllands Storkreds, hvor han stod som nummer et på partilisten.

Torsdag kom det så frem, at han med blot 264 personlige stemmer alligevel stod til at blive valgt ind.

Fem andre kandidater fra Enhedslisten fik flere personlige stemmer end Søren Egge Rasmussen i storkredsen, men da partiets listestemmer tildeles i prioriteret rækkefølge til kandidaterne, endte han med mandatet.

Danmarks Statistik gennemfører efter hvert valg en kontrol af valgresultatet.

I år blev det dog besluttet, at man ville lave en ekstra grundig kontrol. Det skyldtes, at valget var meget tæt.

- Danmarks Statistik er derfor nødt til at supplere valgsystemets beregninger med en særlig grundig kvalitetssikring, som tager ekstra tid, skrev myndigheden torsdag i en pressemeddelelse.