Men allerede dagen efter valget vendt hun rundt og forklarede til Jyllands-Posten, at det ikke længere gjaldt.

»Jeg vil sige, at det var det, der var vores holdning. De Radikale valgte at udskrive valg, danskerne har stemt, og nu er der ligesom en ny spilleplade,« sagde hun.

Men nu laver Rosenkilde altså en vending på vendingen og er for en advokatvurdering igen.

Det betyder, at der umiddelbart er flertal for at gennemføre det i det nyvalgte folketing. Alle blå partier og Moderaterne krævede i valgkampen, at advokatvurderingen blev gennemført. Med Alternativet giver det tilsammen 94 mandater.

Lars Løkke Rasmussen gjorde det under valgkampen til et ultimativt krav, at han kun vil støtte en ny regering, som bakker op om, at Mette Frederiksen underkastes en advokatvurdering.