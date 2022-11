Pia Kjærsgaard overlever i Folketinget - DF-næstformand ryger ud

Da René Christensen onsdag forlader Amalienborg, hvor han sammen med DF-formand Morten Messerschmidt skal pege på en kongelig undersøger, der skal lede regeringsforhandlingerne, siger han, at det ikke er et farvel til DF.

- Jeg er super glad for vores parti og glad for vores formand. Det er også vigtigt, at vi kommer godt afsted, så det er ikke, fordi jeg ikke skal være en del af Dansk Folkeparti, siger René Christensen.