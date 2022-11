02/11/2022 KL. 05:05

Mette Frederiksen bliver mødt med modstridende krav i kampen om magten

Med det allersidste mandat sikrede Mette Frederiksen sig et rødt flertal. Alligevel vil S-formanden nu forsøge at dele magten med borgerlige partier, hvilket udløser frustration blandt de røde støttepartier. V og K indleder opgør om ansvaret for nedturen.