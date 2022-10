Folkebevægelsen mod EU vil tilbage på stemmesedlen

- Vi håber at få samlet nok vælgererklæringer til at komme med i 2024. Og vi håber, at reglerne bliver lavet om, så man kun skal bruge 20.000 vælgererklæringer.

- Men det er jo op til Folketinget, så vi må se, hvad der sker. Men vi vil selvfølgelig skubbe på, for at man skal bruge færre erklæringer, siger Susanna Dyre-Greensite.

Bevægelsen har oplevet en del modvind de seneste par år, fordi mange ikke er så kritiske over for EU, som de var engang, siger Susanne Dyre-Greensite.

Hun tilføjer, at der i hendes øjne er flere og flere grunde til at være modstander af EU. Blandt andet udvikling inden for gældsoptagelse, sundhed, militær og energi.

Susanna Dyre-Greensite mener, at hvis de emner kom mere i fokus i den offentlige debat, ville flere være skeptiske over for EU.