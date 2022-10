Anklager mod Helsingør-borgmester afvises af to undersøgelser

Det skulle have fået Benedikte Kiær til at opføre sig grænseoverskridende over for dem, lyder det.

Kiær selv afviste anklagerne over for Politiken.

Og Bech-Bruun, som har foretaget den anden eksterne advokatundersøgelse, frikender altså Kiær for anklagerne.

- Også denne undersøgelse er nu afsluttet, uden at Bech-Bruun har fundet grundlag for at konkludere, at borgmesteren har udvist et sådant ledelsesmæssigt svigt, at der er grundlag for retlig kritik af hendes handlemåde, skriver Helsingør Kommune.

Bech-Bruun konstaterer, at de tre medarbejdere har stået med en ”yderst vanskelig opgave”, skriver kommunen.

De har håndteret sagen korrekt ved at søge ekstern rådgivning om fremgangsmåden. Det var samtidig korrekt ”at overlade beslutningen om undersøgelsens form til Økonomi- og Erhvervsudvalget”.

- Sagen har været følelsesmæssigt belastende for medarbejderne, ligesom borgmesteren har været under et stort pres.

- Det er derfor også en sag, som alle er meget kede af, og som der skal drages læring af.

Om de tre medarbejdere vender tilbage til deres job, fremgår ikke.