Danskerne har stemt: De første exitpolls for valget er nu klar

Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti kravler akkurat over spærregrænsen med mellem 2,5 og 2,9 pct. af stemmerne. Også Alternativet står til genvalg med mellem 3,5 og 3,9 pct. af stemmerne.

SF går en smule frem fra valget i 2019 og står til mellem 16 og 17 mandater, mens Enhedslisten står til at gå tilbage med 2 mandater fra 13 til nu 11.

Både Frie Grønne og Kristendemokraterne står ifølge de to målinger til at være under spærregrænsen og dermed ikke at komme i Folketinget.

