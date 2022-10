Pape vil fortsætte som K-formand efter valget trods rutsjetur

Søren Pape Poulsen siger, at ”jeg kommer ikke til at sige, det er min skyld alene. Vi var ikke stået dér i de målinger, hvis man ikke havde ført den kampagne”.

- Jeg render rundt og er optimistisk og tror faktisk, at vi går frem i forhold til sidste folketingsvalg, siger han.

Søren Pape Poulsen truede med at gå som formand for De Konservative før det seneste folketingsvalg. Lidt over en uge før valget i 2019 sagde han til DR Nyheder:

- Hvis vi får færre end seks mandater, hvorfor i himlens navn skulle jeg så blive ved med at have det her job. Det giver ingen mening.

Dengang kunne han udtale sig på baggrund af meningsmålinger, der spåede fremgang til De Konservative.