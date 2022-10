Han mener fortsat, at det er en ubetinget succes for yderområderne, at de har den mulighed, selv om kun en enkelt handel med statsgaranti er blevet gennemført.

- Jeg mener, at det er en ubetinget succes for yderområderne i Danmark, at man har fået muligheden for, at der kan sælges boliger, hvor boligmarkedet har været helt frosset fast, siger han til avisen.

- Nu har vi set, at den første handel med statsgaranti er gået igennem. Det tager jeg som et tegn på, at ordningen begynder at virke.

Han understreger, at han ikke er jubeloptimist, men at det er vigtigt at rette op på det, han kalder ”skævheder på boligmarkedet”.