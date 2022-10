Venstre vil give tillæg på op til 20.000 kroner til sundhedspersonale

- Sundhedsvæsenet skal være en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige og dygtige medarbejdere, som patienterne så hårdt har brug for.

- Og jeg er sikker på, at Venstres kriseplan vil få en positiv effekt. Vi har nemlig gode erfaringer med at sætte ind lokalt og give tillæg, der hvor der er brug for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

- I den nuværende situation er det oplagt at tage målrettet fat på den måde og sikre økonomien til det, siger Lose i en skriftlig kommentar.