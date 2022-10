De Radikale og EL åbner for en hurtig undersøgelse af FE-sag.

Også de blå partier vil have undersøgt sagen hurtigt, og dermed er der stor sandsynlighed for, at der også efter valget vil være et stort flertal for at få undersøgt sagen, inden retssagen er afsluttet.

For få dage siden udgav Lars Findsen i samarbejde med en journalist en bog, som blandt andet fortæller den hjemsendte spionchefs version af forløbet.

Det er det, som har givet anledning til partiernes ønske om at få sagen undersøgt.

I bogen bliver det blandt andet beskrevet, hvordan den forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) håndterede hjemsendelsen af ham og en del af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ifølge Lars Findsen skulle Trine Bramsen have sagt, at hun godt vidste, at han ikke havde gjort noget galt, men at hun skulle kunne ”tælle til 90”.