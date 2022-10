Løbet er kørt.

Rasmus Paludans parti Stram Kurs kommer ikke til at stå på stemmesedlen, når danskerne skal sætte deres kryds den 1. november.

De seneste dage har partiet, der ønsker islam ud af Danmark, ellers kørt Facebook-annoncer for at skaffe de påkrævede 20.182 vælgererklæringer, inden fristen for at stille