1.

Kortere ventetid på fertilitetsbehandling

For at komme lange ventelister til livs, vil partierne omfatte danskere i fertilitetsbehandling af udrednings- og behandlingsgarantien. Det betyder, at man vil få mulighed for at benytte sig af private alternativer, hvis ventetiden er for lang.

»Tid er en afgørende faktor, og det kan føles som en uendelighed, når man strander i det offentlige. Vi vil omfatte dem af behandlingsgarantien, så de tilbydes et alternativ, hvis de ikke kan komme til inden for 30 dage,« sagde Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti, på pressemødet.

2.

Frit valg for fødende

Partierne vil desuden give fødende frit valg mellem offentlige og private tilbud ved ukomplicerede fødsler.