Statsministeren stod op og tog imod det ene slag efter det andet. Trøstede sig lidt ved, at det ikke var så slemt, som vælgerundersøgelserne havde spået. Kampen havde trods alt ikke været forgæves. Men statsministeren var også klar over, at intet var som før.

»Det bliver en hård tid,« konstaterede Anker Jørgensen (S) tirsdag