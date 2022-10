Naser Khader forlader dansk politik

Khader skriver, at han fra det nye år vender tilbage til tænketank-miljøet i USA. Det kommer dog til at ske med base i Danmark. Desuden arbejder han på et nyt udenrigsmagasin og har en bog om kristendommen på vej, lyder det.

Den 59-årige politiker var fra 2009 til 2011 og igen fra 2015 til 2021 medlem af De Konservative. Men i august sidste år blev Khader smidt ud af partiet.

Han blev ekskluderet, efter at partiet havde fået foretaget en ekstern advokatundersøgelse af en række anklager mod Naser Khader. Her fortalte syv kvinder om krænkelser af forskellig art, som Khader skulle have udsat dem for.