FOA, HK og KL: Regeringens udspil er ikke et quickfix til velfærd

Martin Damm mener dog stadig, at det er relevant at se på bureaukratiet.

Forbundsformand for fagforbundet FOA, Mona Striib, er med egne ord ”begejstret” for udspillet. Hun er dog enig med Martin Damm i, at der skal mere til for at løse ældreplejens problemer.

- Der er ikke et quickfix. Alene det at komme registreringssystemet til livs vil give mere til kerneopgaven, men der er rigtig mange andre tiltag, der skal til, siger hun.

Regeringen vil flytte 2,5 milliarder kroner fra administration og bureaukrati og bruge pengene på det, regeringen selv kalder ”kernevelfærd.”