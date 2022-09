Husstandenes indtægt skulle bl.a. have været under 650.000 kr. i 2020, og derudover skulle man opfylde en række kriterier - f.eks. at ens hjem var opvarmet med gasfyr.

Varmechecken blev udbetalt i august for at imødekomme de stigende gaspriser.

Den kontante betaling blev dog hurtigt genstand for kritik. Det viste sig nemlig, at en lang række borgere - heriblandt højtbetalte direktører - havde fået udbetalt varmehjælpen, selvom de ikke var berettiget.

De uberettigede udbetalinger skete, fordi oplysninger om gasfyr i BBR-registret enten var forældede eller forkerte. Fejl, der har mødt massiv kritik fra oppositionen.