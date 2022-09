Tanken er blandt andet at få flere udenlandske studerende til at blive i Danmark, efter de har afsluttet deres studier. Ifølge Løkke er det nemlig et stort problem, at der bliver skåret ned på engelsksprogede uddannelser i en tid, hvor Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft og skarpe hjerner.

»Det her vil være en stærk tilskyndelse til at blive i Danmark,« siger han.

Løkke understreger, at SU’en er afgørende for at sikre den sociale mobilitet i samfundet, men der er brug for at gøre mere for at tiltrække udenlandske studerende – og endnu vigtigere – sikre, at de bliver i Danmark, efter de har afsluttet deres uddannelse på et dansk universitet, mener han.