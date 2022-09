Pia Kjærsgaard om tumultår: Stemningen i Dansk Folkeparti har aldrig været så god

Men det fik ikke roen til at lægge sig, og flere medlemmer har siden januar forladt Dansk Folkeparti. Heriblandt fremtrædende DF’ere som tidligere næstformand Søren Espersen og Kristian Thulesen Dahl selv.

Weekendens årsmøde har dermed været det første, efter at Morten Messerschmidt blev formand. Og vurderingen er fra flere DF’ere under årsmødet i Herning Kongrescenter, at problemerne er fortid, og at man nu kigger frem - også mod et forestående folketingsvalg.

Det gælder både i talerne og på gangene, hvor både menige medlemmer og partiledelsen beskriver situationen for partiet som ”optimistisk”.

- Det er jo ingen hemmelighed, at gennem de seneste år har det måske ikke været det allersjoveste at være til DF’s årsmøder, fordi der har været intern splid. Det er kommet klart til udtryk, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau efter talen.