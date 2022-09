Messerschmidt-støtter vælger Folketinget frem for hovedbestyrelse

- I den situation syntes jeg, det var rigtigst at lade de dygtige organisationsfolk tage over - og så lade os, der har lyst til at være politikere, kæmpe om de politiske poster, siger Peter Kofod.

Anders Vistisen, der også stiller op til Folketinget ved et kommende folketingsvalg, begrunder sin beslutning med, at der ”springer så mange talenter frem omkring i Danmark”.

- Det er så dejligt, at der kommer en ny generation, siger han i sin tale under årsmødet.

- Hvis alle havde været så loyale som jer ude i baglandet, havde vi ikke været i en krise, siger Anders Vistisen.

Peter Kofod er foruden europaparlamentariker også udnævnt til udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Derudover står han til at blive partiets politiske næstformand på et tidspunkt.