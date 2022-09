Statsminister åbner for elevløn til andre end sosu'er

Ifølge fagforbundet FOA betyder statsministerens forslag, at de studerende under det, der for de fleste er det første grundforløb på uddannelsen, vil få elevløn i stedet for den markant lavere SU.

Det vil svare til fem måneder ekstra med elevløn i stedet for SU.

Dog har Mette Frederiksens forslag mødt kritik fra Politiforbundet, Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Metal, der alle finder det problematisk, at statsministeren har fremhævet bestemte grupper.

Det kan skade den danske model, frygter de. Den danske model er et begreb, der ofte bruges til at beskrive et arbejdsmarked, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere aftaler lønforhold, og hvor politikerne ikke blander sig, medmindre der er konflikter.