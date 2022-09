- Det er klart. Der bliver jo nødt til at blive flyttet lidt rundt. Det kunne jo være ved at sætte alle kræfter ind på at finde fælles europæiske løsninger, siger hun.

- Det vil være helt oplagt. Det vil også være det mest langtidsholdbare, og det der skal til for virkelig at løse problemet.

Du er med på, at begge partier skal flytte sig mod hinanden?

- Ja, sådan er politik. Man skal altid være villig til det, siger Sofie Carsten Nielsen.

De seneste dage har Sofie Carsten Nielsen i flere interview slået fast, at De Radikale ikke kan støtte en regering, som efter et valg arbejder med at etablere et dansk modtagecenter for asylcentre i Rwanda.