Helsingør igangsætter undersøgelse af borgmester og ledelse

Helsingør Kommune har iværksat en ekstern undersøgelse af ledelsen i kommunen - herunder borgmester Benedikte Kiærs (K) samarbejde med medarbejdere og ledelse.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Benedikte Kiær har bedt om at blive erklæret inhabil. Hun udtaler i pressemeddelelsen, at hun er tilfreds med, at der bliver igangsat en undersøgelse.