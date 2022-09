Professor afviser konservativ påstand om misbrug af embedsværk

Der bliver gået til stålet i dansk politik, hvor mange forventer et valg inden længe.

De Konservative beskylder fredag regeringen for at ”misbruge” Finansministeriet i et forsøg på at mistænkeliggøre oppositionspartiet.

Det skyldes, at ministeriet torsdag fremlagde et nyt notat efter diskussionen om De Konservatives 2030-plan. Den er blevet diskuteret vidt og bredt efter en debat søndag blandt kandidaterne til at blive statsminister.