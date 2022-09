Danmark strammer visumregler for russiske statsborgere

- Det er provokerende, at russere rejser til europæiske lande - blandt andet for at holde ferie - mens deres land har invaderet et frit og demokratisk europæisk land, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Danmark suspenderer en visumlempelsesaftale med Rusland. Samtidig strammes reglerne for visum, så det bliver sværere for russiske statsborgere at få et visum.

Rusland kommer i kategori med lande som Eritrea, Somalia og Syrien.

Danmark har en bilateral aftale om visum med Rusland, da Danmark på grund af retsforbeholdet ikke er med i EU-aftalen.