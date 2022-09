Socialdemokratiet med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen i spidsen ser ikke ud til at blive en del af budgetforliget på Københavns Rådhus.

Det fortæller Københavns Kommunes overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), efter et pressemøde med SF, som også er sat uden for døren.

- Enhedslisten er lige nu i gang med at lave skattelettelser med de borgerlige partier i stedet for at bruge pengene på velfærd og klima i budgetforhandlingerne, siger Sophie Hæstorp Andersen.