Præsident er hun ikke. Men det er tæt på, at hun opfattes sådan. Personen Mette Frederiksen har fyldt meget i det statsministerembede, som hun overtog en sommerdag i 2019. Og det er der en god grund til, mener professor emeritus Tim Knudsen, forfatter til flerbindsværket om alle danske statsministre.

Når han bliver bedt om at placere Danmarks statsministre på en skala over, hvor præsidentagtigt de har grebet embedet an, er han ikke i tvivl om, hvem der ligger i toppen. Men Mette Frederiksen er ikke ene om at indtage førstepladsen.