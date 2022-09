Ministeriet har heller ikke sendt afgørelsen direkte til den person, som har søgt om en sikkerhedsgodkendelse, eller som har fået en sikkerhedsgodkendelse tilbagekaldt.

Ministeriet har heller ikke givet en begrundelse for de enkelte afslag eller tilbagekaldelser.

- Fejlen kan betyde, at Justitsministeriets afgørelser om afslag på sikkerhedsgodkendelse eller tilbagekaldelse af en sikkerhedsgodkendelse er ugyldige, og at ministeriet derfor skal træffe en ny afgørelse.

- Det indebærer dog ikke nødvendigvis, at sagens udfald vil blive anderledes, skriver Justitsministeriet.

Justitsministeriet oplyser til Ritzau, at man har skrevet til 41 personer, hvis sager ministeriet vurderer har grundlag for at kunne blive genstand for en ny vurdering.