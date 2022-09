De reagerer også, men Carsten Jensen først:

»Hun har vist ikke lavet nogen form for research. Den danske grundlov er hun også blottet for viden om. Det er derfor, hun i dag er tidligere kriminel og straffet. Hvis hun havde undersøgt det livsvarige hæderslegat, så ville hun vide, at legatet er indkomstafhængigt. Jeg har i de 10 år, jeg har modtaget det, haft al for høj en indtægt, så jeg får kun minimumsbeløbet, som er 1.566 kr. om måneden,« siger han.