Støttepartier vil firedoble forhandlingspulje til sundhed

Regeringen har strammet grebet, på grund af frygten for at man er med til at puste yderligere til inflationen.

Det fremgår af udspillet, at regeringspartiet vil bruge forhandlingsreserven på sundhedsområdet, herunder psykiatrien og de ældre. I SF ønsker man også at fokusere på sundhedsområdet.

- I SF synes vi, at vi er nødt til at se på den velfærdskrise, vi står i med rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Det gælder for sygeplejersker, pædagoger og sosu’er. Det kan vi ikke ignorere, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Finansordføreren er dog opmærksom på, at man skal være påpasselig med en finanslov, der er for ekspansiv. Derfor foreslår partiet, at man skal øge reserven ved at finde pengene et andet sted.