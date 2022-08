Advokat om mulig aftale med staten: Christiania risikerer konkurs

Men ikke denne gang. Han anbefaler, at Christiania tager imod tilbuddet.

For han mener, at Christiania risikerer at gå konkurs, hvis ikke beboerne siger ja til aftalen. Det vil ikke nødvendigvis ske med det samme, men så om nogle år.

Omvendt siger byhistoriker Allan Mylius Thomsen, der har et indgående kendskab til Christiania, at et ja vil være ”den endelige lovliggørelse af Christiania”. Det siger han til Politiken.

Aftalen, som den socialdemokratiske regering har tilbudt Christiania, indebærer, at der frem mod 2031 skal opføres 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden.

Det svarer til omkring en tredjedel af det boligareal, der i dag findes.

Til gengæld får Christiania lov til at købe en del af Christianshavns Vold og de boliger, som de lejer af staten.