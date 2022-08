Danmark skal halvere sin animalske produktion - grise og køer - frem mod 2030. I hvert fald hvis det står til Enhedslisten, der tirsdag har foreslået netop dette som en del af sit klimaudspil.

Det præsenteres som et konkret middel til at nå målsætningen om at reducere 70 pct. af CO2-udledningen uden at »basere sig på usikker