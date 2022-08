SF truer med at trække støtten til Lynetteholmen

Der er bred opbakning til projektet, og Lynetteholmen kan således stadig blive bygget, hvis SF trækker støtten.

Anne Valentina Berthelsen er ikke bekendt med, om andre partier kunne være villige til at følge trop, hvis ikke der udføres flere undersøgelser.

Lynetteholmen etableres ud for Refshaleøen i København, hvor halvøen skal huse boliger og fungere som stormflodssikring. Det er forventningen, at selve grundlaget til Lynetteholmen vil koste 2,5 milliarder at etablere, og at det vil være klar i 2035.

Herefter skal der så bygges boliger og andet, så holmen kan være endeligt færdig i cirka 2070 med plads til omkring 35.000 beboere.