Skattevæsenet regner forkert igen og igen: »Det krænker min retsbevidsthed, at man ikke kan følge med i, hvad de foretager sig«

Den 65-årige Annelise Knudsen lægger som selvstændig bogholder vægt på omhyggelighed og akkuratesse.

Måske netop derfor genererer det hende så voldsomt, at den instans, der står for at opkræve de mere end 1.000 mia. kr., der finansierer det danske velfærdssamfund, har så svært ved at regne rigtigt.

I august væltede