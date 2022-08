DI vil ramme forsinkede studerende på pengepungen

Hvis den studerende færdiggør sit studie på den normerede tid, glemmer man alt om, at lånet skal tilbagebetales.

Hvis der går længere tid end ventet, før den studerende er færdig, skal en stigende del af lån et betales tilbage.

Det skal samtidig give de studerende et incitament til at blive færdig med deres uddannelse hurtigst muligt. Dermed kan de hurtigere stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Faktisk vil det ifølge Dansk Industri give det, der svarer til over 5000 flere på arbejdsmarkedet.

Færre udgifter til ydelser og flere skattekroner fra studerende, der er blevet hurtigere færdig, giver staten flere penge at bruge på selve uddannelserne.

- Vi har foreslået øget teknologisk-forståelse i folkeskolen. Kvalitetsløft på videregående uddannelser, foreslår Emil Fannikke Kiær.