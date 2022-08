Efter at have meldt sig ud af DF udtalte Espersen, at en fremtid for ham i Danmarksdemokraterne var en mulighed, men at han ikke kendte så meget til Støjbergs nye projekt.

Duoen har ikke haft en lang proces om skiftet til Danmarksdemokraterne, understreger Espersen. Men da partiet fortsat er i gang med at udvikle sin politik, så er det hovedsageligt Støjberg, der har været trækplastret. Det ser Espersen ikke noget underligt i.

- Det er ikke usædvanligt, at der kommer et nyt parti, som er baseret på en profil, der står stærkt i hele Danmark, siger Espersen.

Han håber på, at Danmarksdemokraterne efter næste folketingsvalg får en nøglerolle i et blåt flertal.

- Det er vigtigt, at vi har den rigtige leder for landet. Det vil sige, at det skal være en borgerlig statsminister, vi skal være med til at udpege. Det bliver ikke spor svært, siger Espersen.