16/08/2022 KL. 19:07

For abonnenter

Mette Frederiksens lejerhjælp vil hjælpe de rigeste lejere

Et huslejeloft vil gavne lejere af dyre lejligheder, erkender statsministeren, der tirsdag ved Socialdemokratiets sommergruppemøde åbnede sæsonen med at skøjte hen over De Radikales valgkrav.