Radikale vil afvikle efterlønnen og sænke skatten i 2030-plan

Partiet vil også skære markant i boligejernes rentefradrag, og så vil det øge skatten på blandt andet diesel.

Pengene vil De Radikale bruge på at investere i velfærd, så der er flere penge end det såkaldte demografiske træk, der holder velfærden på det nuværende niveau trods flere ældre og børn.

Blandt andet skal fem milliarder kroner af dem gå til ”bedre normeringer i det offentlige”.

Derudover skal 7,5 milliarder gå til den grønne omstilling.

Og så vil De Radikale også have lave skattelettelser både i bund og i top for samlet fem milliarder kroner. I planen antager partiet, at pengene fordeles ligeligt på lettelser i det såkaldte jobfradrag og beskæftigelsesfradrag samt en højere topskattegrænse.

Ifølge Sofie Carsten Nielsen er målet med 2030-planen at lægge pres på den socialdemokratiske regering for en langt mere ambitiøs reformpolitik.

Men det er også at få lederne af de store partier i blå blok - Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) - til at genoverveje muligheden for en bred regering over midten af dansk politik.

Sofie Carsten Nielsen har udelukket, at Socialdemokratiet, som De Radikale er støtteparti for, kan danne en ny etpartiregering.

Men hun er også åben for at pege på en blå statsminister. Hvis de vil åbne for en bred regering, siger den radikale leder til Berlingske.