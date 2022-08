Dansk Folkeparti finder ny udenrigsordfører i Bruxelles

Peter Kofod sad i Folketinget fra 2015 til 2019, inden han som spidskandidat for partiet blev valgt til EU-Parlamentet i 2019. Han stiller op ved næste folketingsvalg i Sønderborg.

Trods den nye post fortsætter han dog i parlamentet.

- Jeg tror da, at min hverdag bliver mere travl, end den er i dag. Men det er også lykken for en politiker at have travlt og meget i kalenderen, så det kan jeg ikke klage over, siger Peter Kofod.

I 17 år hed DF’s udenrigsordfører Søren Espersen. Men han forlod partiet i juni og er nu løsgænger.

Kofod vil dog ikke afsløre meget om, hvordan han ser på udenrigspolitikken.

- Det vil jo blive blotlagt hen af vejen. Men jeg kan sige så meget, at jeg har bidt meget mærke i partiformandens slogan: ”Danskerne først og Danmark først”. Det er det, der kommer til at være det helt klare udgangspunkt på det arbejde, som vi kommer til at lave på udenrigsområdet fremadrettet, siger han.