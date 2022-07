EL stiller krav for at støtte S efter valg: Blødgør paradigmeskift

For nylig meldte Flygtningenævnet, at det er sikkert for flygtninge at rejse tilbage til Damaskus i Syrien. Udlændingestyrelsen er derfor ved at genvurdere opholdstilladelser for syrere, der kommer fra den syriske hovedstad, skriver Berlingske.

Rosa Lund omtaler det som et krav, partiet kommer med. Enhedslisten stiller ifølge ordføreren ikke ultimative krav, men hun mener alligevel, at Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen bør overveje det.

Det er nemlig et vigtigt punkt for støttepartiet, hvis der efter et folketingsvalg viser sig at være rødt flertal.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) siger til Berlingske, at det er for tidligt at tale om krav, da det er uvist, hvordan udfaldet af næste folketingsvalg bliver.