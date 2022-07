Ministre og embedsmænd må ikke længere slette sms'er

Det betød, at kommissionen ikke kunne få adgang til at se dem.

- Minkkommissionens tilgang til sms’er har skabt behov for klare retningslinjer for opbevaring af arbejdsrelaterede SMS-beskeder, udtaler justitsminister Mattias Tesfaye (S).

I forbindelse med Minkkommissionen fandt man også ud af, at sms’er hos de statslige myndigheder ikke bliver opbevaret, som e-mail gør. Det forsøger Statens IT at finde en løsning på.

- I modsætning til e-mails sker lagring af SMS-beskeder ikke i dag centralt og uafhængigt af den enkelte bruger, men Statens IT er ved at undersøge mulighederne for at udvikle sådan en løsning.