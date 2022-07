Efter at have siddet i Folketinget i 28 år – de 27 af dem for Dansk Folkeparti – takker en af de helt store profiler i dansk politik, Kristian Thulesen Dahl, nu af. I stedet skal han fra den 1. august være direktør i Port of Aalborg.

Han efterlader et Dansk Folkeparti, hvis fremtidsudsigter tegner aldeles mørke – det påpeger både partiets mangeårige medlemmer og politiske kommentatorer, bakket op af dystre meningsmålinger.