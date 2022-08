I Michael Fengers familie har der altid været en tradition for at være aktiv. I sin barndom gik han til kor og skoleskak, senere spillede han fodbold i klubben B1903. Hans største passion var dog håndbold. Karrieren startede i 1974, hvor Michael Fenger spillede for HIK i Kildeskovshallen. Fra 1982-1993 spillede han på det danske herrelandshold. Det blev til 234 kampe og 541 mål samt en kåring til Årets Spiller i Danmark i 1986.