Der var tid nok til at tjekke lovgrundlag i sag om mink

Kommissionen skriver, at forløbet om aflivning af mink i november 2020 skete ”samlet under stort tidspres i en forceret proces”.

Det var Statsministeriet, der var skyld i den unødigt forcerede proces ifølge kommissionen.

Det opskruede tempo skyldes, at Statens Serum Institut kom med en ny risikovurdering, som handlede om frygten for, at coronavirus kunne mutere hos mink.

Direktør Kåre Mølbak havde udtalt, at Danmark i værste fald kunne blive et nyt Wuhan i Kina, som menes at være oprindelsesstedet for coronavirus.