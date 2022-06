Statsministeriet har indkaldt til minkpressemøde

Det fremgår af en beretning, som er offentliggjort torsdag.

Det ventes, at statsminister Mette Frederiksen (S) stiller op på pressemødet.

Hun får selv hård kritik, men det vurderes, at hun ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink aflivet.

Kommissionen finder, at statsministerens udmeldinger ”objektivt set var groft vildledende”.

Den tilføjer, at Mette Frederiksen ”subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil”. Det betyder, at Frederiksen ikke var klar over, at lovgrundlaget ikke var på plads ifølge kommissionen.