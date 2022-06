Femern-forbindelsen får fire milliarder i EU-støtte

- Det er også meget positivt, at EU støtter udbygningen af Odense Havn, for det er yderst vigtigt, at vi er klar til den gigantiske udbygning af havvindmøller, som vi står over for.

Femern-forbindelsen har en økonomisk ramme på 55,1 milliarder ifølge projektets hjemmeside.

Projektet har også tidligere modtaget EU-støttemidler. Eksempelvis blev der tildelt 920 millioner kroner i 2017.

I alt er der tildelt EU-støtte på 4,4 milliarder kroner til fem danske infrastrukturprojekter. Yderligere syv danske projekter fik afslag.