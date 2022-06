Aftalen om den midlertidige sænkelse i 2023 betyder faktisk, at elafgiften i 2023 vil være lavere end det planlagte niveau i 2024. Så ved årsskiftet fra 2023 til 2024 står afgiften nu til at stige.

Den midlertidigt lavere elafgift er en del af en større aftale.

I fredagens aftale har et bredt flertal aftalt at hæve, hvor meget man kan få i fradrag for at være i beskæftigelse samt at give 5000 kroner skattefrit til modtagere af ældrechecken.

Samlet set skyder aftalen 3,1 milliarder kroner ud til borgerne.

Bag aftalen står regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten samt Venstre og Konservative.

I aftaleteksten peges der på, at det er stigende energipriser, der er årsagen til, at borgerne skal kompenseres.